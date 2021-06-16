Салихова: «В сборной России все наши. Кроме Дзюбы»

Бывший председатель совета директоров московского Спартака Зарема Салихова не считает Артёма Дзюбу «своим».

В личном телеграм-канале Салихова написала, что в составе нынешней сборной России считает всех футболистов, кроме нападающего Артёма Дзюбы, «нашими».

Также Салихова обозначила за кого будет болеть на чемпионате Европы 2020 года, кроме сборной России - за Францию, Италию, Швецию, Чехию и Нидерланды. Последние три команды выбраны женой владельца «Спартака» из-за того, что в их составе есть игроки «красно-белого» клуба.

Салихова не обошла стороной и клубный футбол, отметив донецкий «Шахтёр», «Тоттенхэм», «Монако» и «тот клуб, за который играет Роналду».