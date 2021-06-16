Бэйл не огорчён, что промазал с пенальти в игре с Турцией

Валлийский нападающий Гарет Бэйл заявил, что не расстроен из-за промаха с одиннадцатиметрового удара во время встречи со сборной Турции.

На 61-й минуте матча рефери назначил пенальти в ворота турецкой сборной, но Гарет Бэйл не сумел реализовать момент. Впервые за 21 год розыгрышей чемпионатов Европы футболист не смог пробить с пенальти в створ ворот.

В интервью для официального сайта УЕФА Бэйл признал ошибку, но в это же время отметил свою отличную игру в остальное время матча. Футболист мадридского «Реала» хотел бы, чтобы четырёх набранных очков хватило Уэльсу для выхода из группы, но готов выложиться в заключительном поединке группового этапа против Италии.