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Бэйл не огорчён, что промазал с пенальти в игре с Турцией

16 Июня 2021, 23:28,

Валлийский нападающий Гарет Бэйл заявил, что не расстроен из-за промаха с одиннадцатиметрового удара во время встречи со сборной Турции. 

На 61-й минуте матча рефери назначил пенальти в ворота турецкой сборной, но Гарет Бэйл не сумел реализовать момент. Впервые за 21 год розыгрышей чемпионатов Европы футболист не смог пробить с пенальти в створ ворот. 

В интервью для официального сайта УЕФА Бэйл признал ошибку, но в это же время отметил свою отличную игру в остальное время матча. Футболист мадридского «Реала» хотел бы, чтобы четырёх набранных очков хватило Уэльсу для выхода из группы, но готов выложиться в заключительном поединке группового этапа против Италии. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Гарет Бэйл, Сборная Уэльса
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