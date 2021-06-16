Бэйл не забил пенальти, зато отдал две голевые передачи: Уэльс сильнее Турции

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16 Июня 2021, 20:55,
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Сборные Уэльса и Турции выдали довольно событийный матч, героем которого стал Гарет Бэйл, оформивший ассистентский дубль. После этого поражения подопечные Гюнеша в шаге от вылета с чемпионата Европы.
|43' Ремзи Аарон (0:1)
|90' Робертс Коннор II (0:2)
В среду на чемпионате Европы начался второй тур группового этапа. В группе А встречались сборные Турции и Уэльса. Учитывая, что матч проходил в Баку, то для подопечных Шенола Гюнеша это был практически домашний поединок. Туркам явно нужна была помощь болельщиков, ведь в первом туре команда проиграла итальянцам 0:3. Правда, валлийцы тоже хотели бы победить, ведь после первого тура у британцев было всего одно очко благодаря ничейному результату во встрече со швейцарцами.
Сборная Турции с первых минут стала активно искать счастье на чужой половине поля, правда, опасно бить по воротам валлийцы сопернику не давали. Более того, первый опасный момент в матче создали именно британцы. Бэйл шикарной передачей в штрафной нашёл Ремзи, который на замахе убрал защитника и пробил в ближний нижний угол, но Чакыр спас. В ответ Ундер прошёл слева по флангу и прострелил, а Йылмаз пробил из центра, но валлийцы успели заблокировать этот выстрел. Затем уже британцы сами провели атаку левым флангом, и после навеса на дальнюю штангу Мур бил головой, но чуть не попал. Тут же Ундер с линии штрафной, не задумываясь, пробил слёта, но Уорд оказался на месте.
Валлийцы к середине тайма окончательно завладели инициативой, а сборная Турции ничего не могла толком придумать. Всё это привело к супермоменту у Ремзи, когда после передачи из центра он оторвался от защитников и оказался с глазу на глаз с Чакыром. У хавбека даже было время прицелиться, но он пальнул выше цели. После этого турки встрепенулись и перехватили инициативу. Подопечные Гюнеша создали напряжённость у ворот валлийцев после пары угловых.
В концовке тайма Ремзи наконец-то забил. Бэйл из центра сделал роскошную передачу за спину турецким защитникам, и полузащитник «Ювентуса» принял мяч и на этот раз спокойно пробил мимо Чакыра в цель. В итоге, стартовая половина так и завершилась минимальным преимуществом валлийцев.
В самом дебюте второго тайма турки имели отличный шанс, чтобы сравнять счёт. Чалханоглу слева сделал отличный кросс на дальний угол вратарской, куда врывался Ундер. Форвард мог пробить и ногой, и головой, но так, кажется, и не принял решения, чем бить, упустив момент. Валлийцы постарались отодвинуть игру от своих ворот, всё также своими передачами защиту соперника пытался разрезать Бэйл. Однако британцы были не так конкретны, как до перерыва. На 54-й минуте сумасшедший момент упустил Йылмаз. После углового Айхан головой сбросил мяч на линию вратарской, откуда капитан турецкой команды умудрился пробить выше цели.
Лишь после этого валлийцы наконец-то что-то придумали. После передачи справа Ремзи вновь остался один в штрафной и пробил в ближний угол, но Чакыр среагировал и спас команду. Буквально тут же Бэйл слева врывался в штрафную и упал после контакта с Челиком. Судья уверенно указал на точку, и, хотя турки спорили, ВАР решение подтвердил. Сам же Бэйл подошёл бить пенальти, но … отправил мяч в небеса.
После этого в матче наступило некое затишье. Турки выдохнули и пытались что-то придумать впереди, но не слишком активно. Казалось, что подопечные Гюнеша берегли силы на финальный штурм. Разочарованные же валлийцы продолжали терпеть, понимая, что главное было теперь не терять концентрацию. Бэйл хотело исправиться – минут за десять до конца матча он головой замыкал навес партнёра, но Чакыр взял мяч намертво.
За четыре минуты до конца турки были очень близки к голу. После навеса с углового Демирал пробил головой в угол, но Уорд спас. Тут же валлийцы могли наказать соперника, проведя контратаку «четыре в два». Однако Джеймс сначала затянул с передачей, а потом ещё и сделал безобразный навес. В компенсированное время в штрафной сборной Уэльса вспыхнули эмоции, и команды едва не сошлись стенка на стенку, но арбитр решил обойтись без красных карточек. После этого валлийцы активизировались и создали напряженность у ворот Чакыра. В итоге после углового Бэйл протащил мяч по лицевой и сделал передачу назад под удар Робертсу, который расстрелял ворота сборной Турции.
Сборная Уэльса благодаря этой победе близка к выходу в плей-офф Евро. В заключительном туре группового этапа турки будут соперничать со швейцарцами, и лишь победа сохранит им хоть какие-то шансы на попадание в плей-офф. Что касается итальянцев, то их проэкзаменуют итальянцы, которых многие уже успели окрестить в числе фаворитов Евро.
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Сборная Турции, Сборная Уэльса
По игре должно было быть где-то 7:3 в пользу Уэльса. При том. что они играли по сути в гостях. Турция пока выглядит главным разочарованием нынешнего Евро. Вроде как приличный состав, хорошие игроки из хороших клубов, амбиции... А по факту один Рэмзи мог разгромить их в первом тайме. Нечего их жалеть пока что. Не знаю как сложится третий их матч, но пока они никакие, с ужасно дырявой обороной и несобранностью в атаке. Уэльсу -респект за то, что смогли отойти от своего убогого футбола первого матча.
Уэльс в своем стиле проходит в плей-офф, Бейл по ходу заигрался в гольф, забыл как пробивать пенальти, Швейцарцев жаль если такая команда пролетает мимо 1/8...
Обыграют турков и уже 4 очка, а это 99% 1/8 + матч с Италией пока не сыгран у швейцарцев.
Что касается итальянцев, то их проэкзаменуют итальянцы (с) хе-хе. до чего техника дошла - сами с собой сразятся. колизейцы))
Йылмаз конечно очень плохой матч провёл. А так турки выглядели всё-равно симпатичнее России.
Очень читаемый результат для буков и красивая победа Уэльса. Мощный матч! Турки, и впрямь, мощны не были, только во втором тайме демонстрировали жизнь, да и то этого не хватило даже на гол. Но каковы валлийцы! Красота! И ведь красота Евро-2016 вполне может вернуться в таком случае. Безусловно, валлийцы наработали на победу и они молодцы. Бэйл маэстро, пусть с пенальти и налажал, но в игре свои моменты для партнёров нашёл и они реализовали их бесподобно. После подобного поведения Йилмаза как-то даже и не жаль, что Турция проиграла... По игре они тоже дохлые. Думаю, третье место в этой группе достанется валлийцам и оно будет проходным для них. Всё же сборная красивая и, пусть перебор жёлтых карточек может и подретушировать состав, но всё равно они имеют шансы пройти и дальше. Туркам хочется сказать "до свидания", они лишняя команда на этом Евро. Ни поведения нормального, ни характера, ни голов.
Был уверен что турки выиграют этот матч , и счет матча совсем не отражает саму игру , там голов должно было быть на двоих 5-6 не лажай игроки в атаке , прикольно было наблюдать заБейлом ассистировал идеально , но все свои моменты запорол и не только свои , и если бы не выиграла команда то столько восторга от коментаторов поубавилось , все же это не игрок Реала , турки как всегда не умеют проигрывать и в конце матча чуть не устроили битву )) а валийци не зассали , арбитр по идее мог красных понадавать как с добрым утром , ну и как результат я думаю турки поедут домой.... матч понравился .
Жалко Турцию, виден потенциал, но какая то сломленность в команде.
мне они сегодня не понравились... столько атак своих сами же сорвали , что ни атака то фол в нападении ...