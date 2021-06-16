Бэйл не забил пенальти, зато отдал две голевые передачи: Уэльс сильнее Турции

Сборные Уэльса и Турции выдали довольно событийный матч, героем которого стал Гарет Бэйл, оформивший ассистентский дубль. После этого поражения подопечные Гюнеша в шаге от вылета с чемпионата Европы.

В среду на чемпионате Европы начался второй тур группового этапа. В группе А встречались сборные Турции и Уэльса. Учитывая, что матч проходил в Баку, то для подопечных Шенола Гюнеша это был практически домашний поединок. Туркам явно нужна была помощь болельщиков, ведь в первом туре команда проиграла итальянцам 0:3. Правда, валлийцы тоже хотели бы победить, ведь после первого тура у британцев было всего одно очко благодаря ничейному результату во встрече со швейцарцами.

Сборная Турции с первых минут стала активно искать счастье на чужой половине поля, правда, опасно бить по воротам валлийцы сопернику не давали. Более того, первый опасный момент в матче создали именно британцы. Бэйл шикарной передачей в штрафной нашёл Ремзи, который на замахе убрал защитника и пробил в ближний нижний угол, но Чакыр спас. В ответ Ундер прошёл слева по флангу и прострелил, а Йылмаз пробил из центра, но валлийцы успели заблокировать этот выстрел. Затем уже британцы сами провели атаку левым флангом, и после навеса на дальнюю штангу Мур бил головой, но чуть не попал. Тут же Ундер с линии штрафной, не задумываясь, пробил слёта, но Уорд оказался на месте.

Валлийцы к середине тайма окончательно завладели инициативой, а сборная Турции ничего не могла толком придумать. Всё это привело к супермоменту у Ремзи, когда после передачи из центра он оторвался от защитников и оказался с глазу на глаз с Чакыром. У хавбека даже было время прицелиться, но он пальнул выше цели. После этого турки встрепенулись и перехватили инициативу. Подопечные Гюнеша создали напряжённость у ворот валлийцев после пары угловых.

В концовке тайма Ремзи наконец-то забил. Бэйл из центра сделал роскошную передачу за спину турецким защитникам, и полузащитник «Ювентуса» принял мяч и на этот раз спокойно пробил мимо Чакыра в цель. В итоге, стартовая половина так и завершилась минимальным преимуществом валлийцев.

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В самом дебюте второго тайма турки имели отличный шанс, чтобы сравнять счёт. Чалханоглу слева сделал отличный кросс на дальний угол вратарской, куда врывался Ундер. Форвард мог пробить и ногой, и головой, но так, кажется, и не принял решения, чем бить, упустив момент. Валлийцы постарались отодвинуть игру от своих ворот, всё также своими передачами защиту соперника пытался разрезать Бэйл. Однако британцы были не так конкретны, как до перерыва. На 54-й минуте сумасшедший момент упустил Йылмаз. После углового Айхан головой сбросил мяч на линию вратарской, откуда капитан турецкой команды умудрился пробить выше цели.

Лишь после этого валлийцы наконец-то что-то придумали. После передачи справа Ремзи вновь остался один в штрафной и пробил в ближний угол, но Чакыр среагировал и спас команду. Буквально тут же Бэйл слева врывался в штрафную и упал после контакта с Челиком. Судья уверенно указал на точку, и, хотя турки спорили, ВАР решение подтвердил. Сам же Бэйл подошёл бить пенальти, но … отправил мяч в небеса.

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После этого в матче наступило некое затишье. Турки выдохнули и пытались что-то придумать впереди, но не слишком активно. Казалось, что подопечные Гюнеша берегли силы на финальный штурм. Разочарованные же валлийцы продолжали терпеть, понимая, что главное было теперь не терять концентрацию. Бэйл хотело исправиться – минут за десять до конца матча он головой замыкал навес партнёра, но Чакыр взял мяч намертво.

За четыре минуты до конца турки были очень близки к голу. После навеса с углового Демирал пробил головой в угол, но Уорд спас. Тут же валлийцы могли наказать соперника, проведя контратаку «четыре в два». Однако Джеймс сначала затянул с передачей, а потом ещё и сделал безобразный навес. В компенсированное время в штрафной сборной Уэльса вспыхнули эмоции, и команды едва не сошлись стенка на стенку, но арбитр решил обойтись без красных карточек. После этого валлийцы активизировались и создали напряженность у ворот Чакыра. В итоге после углового Бэйл протащил мяч по лицевой и сделал передачу назад под удар Робертсу, который расстрелял ворота сборной Турции.

Сборная Уэльса благодаря этой победе близка к выходу в плей-офф Евро. В заключительном туре группового этапа турки будут соперничать со швейцарцами, и лишь победа сохранит им хоть какие-то шансы на попадание в плей-офф. Что касается итальянцев, то их проэкзаменуют итальянцы, которых многие уже успели окрестить в числе фаворитов Евро.