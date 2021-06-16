Бэйл - первый игрок с Евро-2000, кто не попал с пенальти в створ

|
16 Июня 2021, 20:52,
|
|
Форвард Уэльса Гарет Бэйл не смог забить пенальти в игре второго тура группового этапа Евро-2020 против сборной Турции.
Благодаря удару мимо ворот Бэйл стал первым игроком за 21 год, кто не попал в створ с одиннадцатиметровой отметки на Евро. На чемпионате Европы 2000 года этим же результатом отметился форвард Испании Рауль. Статистический ресурс Squawka не учитывает серии послематчевых пенальти.
Кроме матча между Уэльсом и Турции на чемпионате Европы 2020 года не были реализованы 2 из 3 назначенных пенальти.
В поединке против Турции Бэйл отдал голевые передачи на Аарона Рэмзи и Коннора Робертса.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Гарет Бэйл, Сборная Турции, Сборная Уэльса, Рауль