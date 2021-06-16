УЕФА расследует эпизод с Паваром

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16 Июня 2021, 19:28,
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УЕФА получил запрос от FIFRpo и начал расследование эпизода с участием защитника сборной Франции Бенжамена Павара, сообщает RMC Sport. Во вторничной игре против Германии французский футболист был отправлен в нокдаун после полученного удара в столкновении с Робином Госенсом, но всё же смог продолжить игру. FIFPro не понимает, почему в этой ситуации не были применены правила, защищающие игроков от травм головы. В случае подозрения на сотрясение мозга футболист должен быть заменён через дополнительную замену.
Напомним, что сборная Франции во вторник вечером обыграла Германию с минимальным счётом 1:0.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Франции, Бенжамен Павар