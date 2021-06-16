УЕФА расследует эпизод с Паваром

УЕФА получил запрос от FIFRpo и начал расследование эпизода с участием защитника сборной Франции Бенжамена Павара, сообщает RMC Sport. Во вторничной игре против Германии французский футболист был отправлен в нокдаун после полученного удара в столкновении с Робином Госенсом, но всё же смог продолжить игру. FIFPro не понимает, почему в этой ситуации не были применены правила, защищающие игроков от травм головы. В случае подозрения на сотрясение мозга футболист должен быть заменён через дополнительную замену.

Напомним, что сборная Франции во вторник вечером обыграла Германию с минимальным счётом 1:0.