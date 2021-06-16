Терёхин: «Сборная России – как Канада на чемпионате мира по хоккею»

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Олег Терёхин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу отечественной национальной сборной над Финляндией во втором туре группового этапа чемпионата Европы (1:0).

- Главное – мы остались в гонке. Попытаемся выйти в плей-офф с третьего места. А если бы не выиграли у Финляндии, то даже с третьего бы не вышли. Финны хорошо оборонялись, да и моментов у них было больше, Дивеев несколько раз ложился под мяч.

- Во втором тайме наши играли на удержание?

- Да и в первом не ахти было. Хорошо, что Миранчук забил. Пока тяжело идём. Мы как канадцы на недавнем чемпионате мира по хоккею, которые сначала три матча проиграли, а потом как стартанули – и здорово финишировали. Может, и мы так пойдём сейчас.

- Травма Фернандеса – большая потеря?

- Огромная. Он зажигает правый фланг. Марио упал вообще неудачно… Дай бог, чтобы у него всё хорошо было.

- Почему опять не забил Дзюба?

- Пара моментов у него была. Может, он физически не в том состоянии, не хватает свежести. Но другого у нас нет.

- Не расслабит ли эта победа российскую сборную?

- Да нет, наоборот, я думаю. После провальной игры с Бельгией требовались три очка. Когда команда выигрывает, настроение в ней совсем другое.