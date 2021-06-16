​Сборная России прервала серию без побед на Евро

|
16 Июня 2021, 17:57,
|
|
Сборная России смогла обыграть сборную Финляндии во втором туре групповой стадии чемпионата Европы. Таким образом, команда прервала серию неудач на чемпионатах Европы, которая началась ещё девять лет назад. На Евро-2012 сборная России обыграла Чехию со счётом 4:1 в стартовом матче. С тех пор на Евро «наши парни» дважды сыграли вничью и четырежды проигрывали. Наконец, футбольная Россия празднует победу.
Третий и заключительный матч группового этапа чемпионата Европы сборная России проведёт в понедельник, 21 июня. В этот день в Копенгагене команда Станислава Черчесова сыграет против сборной Дании.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России
Победа - это хорошо, а вот всего лишь 1-0 - это плохо. Это означает, что при условии, что Бельгия всех порвет, то России ни в коем случае уже нельзя проигрывать в Дании, т.к. это отбросит на 4-е место. Было бы хотя бы 2-0 - гарантировали бы себе 3 место и имели бы шанс выйти в плей-офф даже с 3 очками при большом везении. Теперь нужно болеть за ничью между Данией и Бельгией.