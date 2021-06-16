​Сборная России прервала серию без побед на Евро

Сборная России смогла обыграть сборную Финляндии во втором туре групповой стадии чемпионата Европы. Таким образом, команда прервала серию неудач на чемпионатах Европы, которая началась ещё девять лет назад. На Евро-2012 сборная России обыграла Чехию со счётом 4:1 в стартовом матче. С тех пор на Евро «наши парни» дважды сыграли вничью и четырежды проигрывали. Наконец, футбольная Россия празднует победу.

Третий и заключительный матч группового этапа чемпионата Европы сборная России проведёт в понедельник, 21 июня. В этот день в Копенгагене команда Станислава Черчесова сыграет против сборной Дании.