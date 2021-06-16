​Наингголан ответил Роналду, «поставив» на стол водку, виски и другие напитки

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16 Июня 2021, 17:28,
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Раджа Наингголан давно не играет за сборную Бельгии, поэтому за Евро-2020 он просто наблюдает как зритель. Футболист решил пошутить по поводу ситуации, которая случилась на пресс-конференции с Криштиану Роналду. Португалец, как известно, убрал несколько стеклянных бутылок Coca-Cola из кадра, призывая людей не употреблять газированные напитки.
Наингголан, в свою очередь, посредством графического редактора добавил на свою фотографию с давней пресс-конференции водку, виски и ряд других напитков, которые Роналду точно бы не оценил.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии, Раджа Наингголан