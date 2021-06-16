Капелло дал прогноз на матч Финляндия - Россия

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16 Июня 2021, 11:48,
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Экс-наставник сборной России Фабио Капелло дал прогноз на поединок между командой Станислава Черчесова и сборной Финляндии во втором туре групповой стадии чемпионата Европы-2020.
«Россия победит Финляндию с минимальным счетом. Команда сделает выводы из матча с Бельгией и выйдет с большей мотивацией», - передает слова итальянского специалиста издание Sport24.
Напомним, что российская команда потерпела поражение от бельгийцев со счетом 0:3.
Матч Финляндия - Россия состоится сегодня, 16 июня, начало - 16:00 по мск. Текстовую трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Фабио Капелло, Сборная Финляндии