Кто на сегодня выходит в плей-офф с третьего места

На чемпионате Европы по футболу завершился первый тур, и все 24 сборные сыграли по разу. В 1/8 финала пробьются 16 команд - те, кто занял первые и вторые места в своих квартетах. Также в плей-офф будут футболисты еще четырех сборных, которые финишировали третьими.

Если бы групповой раунд завершился бы сегодня, то лучшими третьими командами стали бы:

Швейцария/Уэльс - 1 очко (разница мячей 1:1); Испания/Швеция - 1 (0:0); Украина - 0 (2:3);

Четвертое-шестое места на данный момент делят сборные Дании, Хорватии и Германии - 0 (0:1).

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