Кто на сегодня выходит в плей-офф с третьего места

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16 Июня 2021, 00:18,
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На чемпионате Европы по футболу завершился первый тур, и все 24 сборные сыграли по разу. В 1/8 финала пробьются 16 команд - те, кто занял первые и вторые места в своих квартетах. Также в плей-офф будут футболисты еще четырех сборных, которые финишировали третьими.
Если бы групповой раунд завершился бы сегодня, то лучшими третьими командами стали бы:
- Швейцария/Уэльс - 1 очко (разница мячей 1:1);
- Испания/Швеция - 1 (0:0);
- Украина - 0 (2:3);
Четвертое-шестое места на данный момент делят сборные Дании, Хорватии и Германии - 0 (0:1).
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко