Турция - Уэльс: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Во втором матче дня на Евро-2020 на поле выйдут сборные Турции и Уэльса. Оба коллектива далеки от выхода в плей-офф. Туркам вовсе нужно только побеждать и поправлять статистику мячей после 0:3 от Италии. Их соперник в чуть более выигрышной ситуации после ничьей со Швейцарией, но опять же и этой команде нужны три очка.

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