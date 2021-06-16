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Щербаченко: «Сборная России должна сплотиться в трудный момент»

16 Июня 2021, 09:00,

Главный тренер ФК «Минск», бывший наставник «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ситуацию сборной России на Евро-2020.

- Официальные статистические выкладки УЕФА свидетельствуют о том, что сборная России великолепно подготовлена физически, у неё хорошие показатели в плане коротких спринтов. Сейчас многие говорят, что сборная России и в подмётки не годится украинской, но на самом деле в том, что касается движения, коротких и средних передач, показатели сборной России в первом туре были лучше украинских, а показатели бельгийцев оказались наголову выше показателей голландцев, с которыми играла сборная Украины.

По среднему пробегу это разница в 2-2,5 километра, а по передачам – порядка 10-15 процентов. Мы не давали бельгийцам создавать моменты благодаря их командной игре – опасность возле наших ворот возникала после наших же грубых индивидуальных ошибок. А Украина могла пропустить за первые 10 минут матча с Голландией где-то 5 мячей. Но в целом украинцы играли хорошо, смогли отыграться при счёте 0:2, и мы очень расстроились, когда они пропустили в конце третий.

В матче с Бельгией ещё сказались две вынужденные замены из-за травм. И кадровые неурядицы перед матчем с Финляндией никуда не делись – нет Мостового, есть повреждения у тех же Кудряшова и Жиркова. Кроме того, определённые медицинские проблемы испытывают Джикия и Дивеев. Общественность устроила Семёнову обструкцию за ошибки в матче с Бельгией, но надо понимать, что в сборной нет стабильного защитника ему на замену.

Иногда ситуация с травмами, ограниченностью состава и негативом со стороны прессы идёт на пользу, и команда сплачивается в трудный момент. Сборная России так и должна сделать. К матчу с финнами нужно подойти тактически правильно и сыграть очень аккуратно и строго, а не стремиться показать красивый футбол. Тогда есть все шансы добиться достойного результата.

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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная России, Фёдор Щербаченко, евро-2020
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