​Названы сроки восстановления Жиркова

Юрий Жирков получил травму в стартовом матче сборной России на чемпионате Европы против Бельгии. Пресс-служба национальной команды сообщила, что 37-летний футболист на Евро-2020 больше не сыграет. Жирков отправится в Москву и начнёт там процесс восстановления.

По данным sport24, на восстановление Жиркову понадобится примерно полтора – два месяца.

Отметим, что в настоящий момент Юрий Жирков находится без контракта. По завершению сезона истёк срок его действующего трудового соглашения с «Зенитом».

Добавим, что 16 июня сборная России без Юрия Жиркова проведёт ключевой поединок против Финляндии.