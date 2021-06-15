​Названы сроки восстановления Жиркова

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15 Июня 2021, 17:10,
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Юрий Жирков получил травму в стартовом матче сборной России на чемпионате Европы против Бельгии. Пресс-служба национальной команды сообщила, что 37-летний футболист на Евро-2020 больше не сыграет. Жирков отправится в Москву и начнёт там процесс восстановления.
По данным sport24, на восстановление Жиркову понадобится примерно полтора – два месяца.
Отметим, что в настоящий момент Юрий Жирков находится без контракта. По завершению сезона истёк срок его действующего трудового соглашения с «Зенитом».
Добавим, что 16 июня сборная России без Юрия Жиркова проведёт ключевой поединок против Финляндии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Юрий Жирков