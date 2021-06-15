«Коньяка выпили с утра?»: Черданцев отреагировал на конфликт Губерниева с Бузовой

Накануне прошел скандальный эфир на телеканале «Матч ТВ» с участием известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и популярной певицы Ольги Бузовой.

Во время общения между сторонами вспыхнул конфликт. Бузова расплакалась после того, как Губерниев задал ей вопрос об употреблении коньяка по утрам. Женщина в ответ назвала комментатора «дном» и покинула студию.

Комментатор Георгий Черданцев обыграл эту ситуацию в своем телеграм-канале, запустив голосование «Коньяка выпили с утра?». На выбор он предложил четыре варианта ответов: «да», «нет», «еще нет», «с утра только шампанское». Пока лидирует вариант с шампанским.