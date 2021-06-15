«Коньяка выпили с утра?»: Черданцев отреагировал на конфликт Губерниева с Бузовой

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15 Июня 2021, 11:19,
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Накануне прошел скандальный эфир на телеканале «Матч ТВ» с участием известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и популярной певицы Ольги Бузовой.
Во время общения между сторонами вспыхнул конфликт. Бузова расплакалась после того, как Губерниев задал ей вопрос об употреблении коньяка по утрам. Женщина в ответ назвала комментатора «дном» и покинула студию.
Комментатор Георгий Черданцев обыграл эту ситуацию в своем телеграм-канале, запустив голосование «Коньяка выпили с утра?». На выбор он предложил четыре варианта ответов: «да», «нет», «еще нет», «с утра только шампанское». Пока лидирует вариант с шампанским.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Георгий Черданцев, Дмитрий Губерниев, Ольга Бузова
С утреца предпочитаю похмелятся беленькой.
"Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты."
Сомневаюсь я, что подписчики Черданцева - аристократы.
Стакан косорыловки с утра самое то! Даже Бузову можно послушать пару минут. И весь день незаметно прошёл. А то шампусик и пр. совсем несерьёзно. Хе -хе ...