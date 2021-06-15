Педри побил рекорд Фабрегаса в сборной Испании

Вингер каталонской «Барселоны» и сборной Испании Педри принял участие во вчерашнем поединке группового этапа Евро-2020 против команды Швеции.

Согласно информации Opta Jose в «Твиттере», юный полузащитник стал рекордсменом «красной фурии». Педри вышел на поле в возрасте 18 лет и 201 дня, став самым молодым футболистом национальной команды, сыгравшим в матче чемпионата мира или Евро. Он превзошел достижение Сеска Фабрегаса (19 лет и 41 день).

Напомним, что сборная Испании не смогла одолеть Швецию в стартовом туре соревнований. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

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