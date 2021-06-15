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Щербаченко: «Сборная Испании и так не была фаворитом Евро»

15 Июня 2021, 00:25,

Главный тренер ФК «Минск» и бывший наставник «Ротора» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил, за счет чего сборная Швеции сыграла вничью с Испанией (0:0) в первом туре группового этапа чемпионата Европы.

- Во-первых, сборная Швеции очень хорошо подготовилась. Во-вторых, у неё достаточно квалифицированные игроки. И в-третьих, у неё был фактор везения. При этом шведы могли даже добиться победы – в таких матчах при правильном построении игры есть шанс реализовать свой момент в контратаке.

Перестала ли сборная Испании быть фаворитом Евро? Я думаю, она и так им не была. В её квалификации нет сомнений, но вызывает вопросы уровень мощности игры испанцев. Стиль с контролем мяча и техничным розыгрышем не всегда приносит результат, этот раз. И второе: соперники к нему уже приспособились и понимают, как надо противодействовать.

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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная Испании, Сборная Швеции, Фёдор Щербаченко, евро-2020
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