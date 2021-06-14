Перед пресс-конференцией Роналду убрал со стола «Кока-колу»

|
14 Июня 2021, 23:35,
|
|
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду проявил неуважение к спонсору Евро-2020. Перед началом пресс-конференции бомбардир убрал со стола бутылки с газировкой «Кока-колп». После этого португалец поднял над собой бутылку минеральной воды, намекая на то, что это лучший выбор.
Роналду известен пристрастием к правильному питанию и здоровому образу жизни. Ранее он также высказывался на этот счет: «Мне сложно ладить с сыном. Порой он пьет «Кока-колу» и «Фанту», а также ест чипсы, хотя знает, что мне это не нравится».
Спонсор Евро-2020 и организаторы пока официально не ответили на демарш Роналду.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии