Перед пресс-конференцией Роналду убрал со стола «Кока-колу»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду проявил неуважение к спонсору Евро-2020. Перед началом пресс-конференции бомбардир убрал со стола бутылки с газировкой «Кока-колп». После этого португалец поднял над собой бутылку минеральной воды, намекая на то, что это лучший выбор.

Роналду известен пристрастием к правильному питанию и здоровому образу жизни. Ранее он также высказывался на этот счет: «Мне сложно ладить с сыном. Порой он пьет «Кока-колу» и «Фанту», а также ест чипсы, хотя знает, что мне это не нравится».

Спонсор Евро-2020 и организаторы пока официально не ответили на демарш Роналду.

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