​Манчини перед матчами сборной Италии общается с астрологом

Друг главного тренера сборной Италии Роберто Манчини Риккардо Соррентино, являющийся астрологом, высказался по поводу тренера.

«Мы знаем друг друга уже 21 год, мы всегда разговариваем. Манчини также прислушивается к астральным биоритмам. Он знает, что я не волшебник – я просто изучаю биоритмы. Мы всегда что-то чувствуем.

Что говорят звёзды о сборной Италии? Берарди – Лев с очень благоприятным Юпитером, он очень защищён звёздами. Также прекрасное небо именно Распадори», - сказал Соррентино Il Mattino.

В стартовом матче на Евро-2020 сборная Италии обыграла Турцию со счётом 3:0.