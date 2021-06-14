​Манчини перед матчами сборной Италии общается с астрологом

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14 Июня 2021, 19:51,
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Друг главного тренера сборной Италии Роберто Манчини Риккардо Соррентино, являющийся астрологом, высказался по поводу тренера.
«Мы знаем друг друга уже 21 год, мы всегда разговариваем. Манчини также прислушивается к астральным биоритмам. Он знает, что я не волшебник – я просто изучаю биоритмы. Мы всегда что-то чувствуем.
Что говорят звёзды о сборной Италии? Берарди – Лев с очень благоприятным Юпитером, он очень защищён звёздами. Также прекрасное небо именно Распадори», - сказал Соррентино Il Mattino.
В стартовом матче на Евро-2020 сборная Италии обыграла Турцию со счётом 3:0.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини