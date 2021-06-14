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Губерниев довёл Бузову до слёз во время эфира

14 Июня 2021, 18:57,

Ольга Бузова стала гостьей программы «Все на матч» на популярном канале «Матч ТВ». Телеведущая подбодрила игроков сборной России после поражения от Бельгии на старте чемпионата Европы, а также вступила в дискуссию с известным комментатором Дмитрием Губерниевым.

Дискуссия обрела особенный градус, когда Губерниев задал Бузовой вопрос о том, перестала ли она употреблять по утрам коньяк.

После этого вопроса Бузова расплакалась. Она назвала Губерниева «дном» и «не мужчиной». Телеведущая заявила, что не употребляет алкоголь и вскоре покинула студию, сказав, что больше никогда туда не придёт.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Дмитрий Губерниев, Ольга Бузова
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Комментарии (6)
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0
crocodile
14 Июня 2021, 20:05

Бузова в спектакле МХАТа (пусть и доронинского), тик-токер Даня с трехкопеечным мозгом стал лицом петербургского форума, Моргенштерн - лицом Альфа-банка.
Коленька Валуев скоро станет лицом Академии наук.
а вы, кукусики, просыпаясь кажное утро, задавайте себе вопрос, а не являетесь ли вы экстремистами по какому-либо поводу?
время задавать новые тренды.
в студию точно не позовут, но куда-нибудь еще вызовут.

0
CELTIC FROST
14 Июня 2021, 19:46

Матч тв окончательно опустился на дно, его эфиры стали сродни дому 2. В прайм-тайм звучали такие слова как зас@али и обос@ались, один фрик, поразвитее в умственном плане, обидел другую, потупее. А еще вовсю восторгались тем ущербным промо - роликом к Евро, в котором снималась сама оленька-звезда) хотя о таком зашкваре нужно молчать и не вспоминать. Мрак и хтонический ужас)) От такие ток-шоу как раз и описывались в сериальчике Мылодрама, типа как прикол.Но теперь все это - в реале. И тут уже не до приколов..

3
Misha_diablo_football
14 Июня 2021, 19:14

Я вообще не пойму как такие как Бузова и Моргенштерн поднялись в шоу бизнесе, или восприятие и мировозрение молодежи сильно изменилась люди стали слишком пошлыми...

0
crocodile
14 Июня 2021, 19:52

если Газманов и На-на разбогатели на том, что предлагали аудитории, то можно простить и Моргенштерна.

0
CELTIC FROST
14 Июня 2021, 19:46

Ты шо, ща набегут их многомиллионные фолловеры (вот же мерзостное словцо)) и запинают))

1
Sergo
14 Июня 2021, 19:11

Это ей не с такими же, как она, идиотами на Доме 2 и в Инсте общаться, Губа её знатно макнул и потрллил)) Ну а с чувством юмора у Оленьки всегда туго было...

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