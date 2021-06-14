Губерниев довёл Бузову до слёз во время эфира

Ольга Бузова стала гостьей программы «Все на матч» на популярном канале «Матч ТВ». Телеведущая подбодрила игроков сборной России после поражения от Бельгии на старте чемпионата Европы, а также вступила в дискуссию с известным комментатором Дмитрием Губерниевым.

Дискуссия обрела особенный градус, когда Губерниев задал Бузовой вопрос о том, перестала ли она употреблять по утрам коньяк.

После этого вопроса Бузова расплакалась. Она назвала Губерниева «дном» и «не мужчиной». Телеведущая заявила, что не употребляет алкоголь и вскоре покинула студию, сказав, что больше никогда туда не придёт.