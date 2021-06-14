Сабитов: «Козырь сборной Украины – выступление игроков в ведущих национальных чемпионатах»

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч ЕВРО Голландия – Украина (3:2).

- В первом тайме голландцы играли активно и создали большое количество моментов. Если бы не блестящая на самом деле игра Бущана, то счёт вполне мог быть открыт ещё до перерыва, но украинский вратарь творил просто чудеса. В начале второго тайма всё встало на свои места: сборная Украины не смогла выдержать давление и сохранить свои ворота сухими.

Однако надо отдать ей должное за два забитых впоследствии мяча и стремление тоже контролировать мяч, пусть и не всегда это получалось остро. Украинцы не планировали играть автобусом, их заставляла обороняться голландская сборная. В действиях игроков сборной Украины прослеживалась мысль, они играли не по принципу «бей-беги» или «бей вперед – игра вперед».

Неплохо сыграли те же Яремчук и Ярмоленко. Показал свой уровень Зинченко, но решающий гол, забитый Дюмфрисом из под-него, чуть подсыпал дёгтя в бочку мёда. Козырь сборной Украины – это выступление ряда ведущих игроков в ведущих европейских национальных чемпионатах. Зинченко и Ярмоленко играют в Англии, Малиновский – в Италии, Яремчук – в Бельгии. Они привыкли в этих чемпионатах к высокому уровню сопротивления и интенсивности. Там нет проходных матчей, и если ты чуть расслабляешься даже против аутсайдера, то проигрываешь матч.

У голландцев в полузащите здорово работал мозговой центр в лице де Йонга. Делался акцент на правый фланг, где латераль Дюмфрис активно и опасно подключался к атакам. Очень убедительно и мощно действовал высокорослый центральный нападающий Вегхорст. Ну и Депай в своём стиле пытался входить в оборону украинской сборной как сверло.