Шевченко опубликовал пост после поражения от Голландии

Рулевой сборной Украины Андрей Шевченко посредством своего инстаграм-аккаунта высказался о вчерашнем поединке против команды Голландии на чемпионате Европы. «Жёлто-синие» потерпели поражение со счетом 2:3.

«Отличная реакция, команда сражалась весь поединок, однако этого не хватило. Теперь настало время восстановиться и подготовиться к следующим играм», - гласит сообщение специалиста в социальной сети.

По итогам первого тура сборная Украины занимает третье место в своем квартете. В матче второго тура команда Шевченко встретится с Северной Македонией. Игра запланирована на 17 июня.

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