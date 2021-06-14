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​В сети появилось фейковое видео про Эриксена в больнице

14 Июня 2021, 01:11,

Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца в субботнем поединке Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии. В настоящий момент Эриксен в порядке, его состояние стабильно. При этом врачи не могут понять, что же произошло в том тревожном эпизоде. Тесты, которые уже успел пройти датский футболист, не показали никаких отклонений, о чём было объявлено на воскресной специальной пресс-конференции.

Между тем, в сети появилось видео, на котором улыбающийся Кристиан Эриксен махает фанатам из окна больницы. Формально видео реальное, но на деле – фейковое. Стало известно, что видео было снято тогда, когда Эриксен проходил медицинское обследование перед трансфером в «Интер».   

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен
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