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Муамба, переживший остановку сердца: «Эриксен никогда не забудет людей, которые его спасли»

13 Июня 2021, 23:38,

Экс-футболист «Болтона» Фабрис Муамба, переживший остановку сердца в 2012-м году, высказался об инциденте с полузащитником Кристианом Эриксеном.

«Лишь одна вещь утешила меня в эпизоде с Эриксеном. Это произошло на футбольном поле, там, где его смогли успеть спасти высококвалифицированные специалисты. Это спасло и меня в 2012-м году.

Думаю, что Кристиан никогда не забудет людей, которые его спасли. Весь мир стал одним целым и поддерживал Эриксена. Это показывает, что футбол очень силён», - цитирует Муамбу The Telegraph.

Отметим, что Муамба после сердечного приступа три дня находился без сознания. Посоветовавшись с врачами, защитник принял решение завершить карьеру после случившегося.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Кристиан Эриксен, Фабрис Муамба
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