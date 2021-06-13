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Образцовая пара: Тихое семейное счастье Сабрины и Кристиана Эриксена

13 Июня 2021, 21:42,

12 июня – самый страшный и одновременно самый счастливый день в жизни Сабрины Квист Йенсен. Её парень Кристиан Эриксен едва не умер на футбольном поле, но его удалось спасти. Сабрина пережила тяжелейшие минуты, когда жизнь Кристиана висела на волоске. Рассказываем о совершенно нетипичной паре для современного футбола.

Кристиан и Сабрина познакомились друг с другом давным-давно, но встречаться начались в 2012-м. Юношеские чувства переросли в настоящую любовь. В открытых источниках нет информации о том, являются ли Кристиан и Сабрина мужем и женой, но, есть ощущение, что они – самые близкие друг другу люди.

Мы привыкли видеть, что у современных футболистов почти все жёны – модели, который во многом похожи друг на друга. В этом плане Сабрина совершенно другая. Она невероятно скромна – об этом можно судить хотя бы потому, что у неё закрытые соцсети, а главный её стимул – семья. Кристиан и два малыша.

Эриксен в своих интервью подчеркивал, что семья занимает для него особое место. При этом датчанин не стремится к публичности своих семейных отношений: «Если честно, я вообще не могу тусоваться, мне больше нравится тихие вечера со своей любимой и моими детьми».

Сабрине хочется пожелать стойкости и спокойствия. Кажется, их любовь поле того дня станет ещё крепче.

 







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2
Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
Теги: Кристиан Эриксен, девушки Евро-2020, Сабрина Квист Йенсен
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Комментарии (2)
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0
joood45
13 Июня 2021, 22:27

Ну что парни, как там ваши ставки на евро? Хотя можете не отвечать и так знаю... Если не попан,
ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

3
Милка
13 Июня 2021, 21:49

Завязывай с игровой карьерой. Если есть такая семья, то и выбирать даже не из чего.

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