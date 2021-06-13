Образцовая пара: Тихое семейное счастье Сабрины и Кристиана Эриксена

12 июня – самый страшный и одновременно самый счастливый день в жизни Сабрины Квист Йенсен. Её парень Кристиан Эриксен едва не умер на футбольном поле, но его удалось спасти. Сабрина пережила тяжелейшие минуты, когда жизнь Кристиана висела на волоске. Рассказываем о совершенно нетипичной паре для современного футбола.

Кристиан и Сабрина познакомились друг с другом давным-давно, но встречаться начались в 2012-м. Юношеские чувства переросли в настоящую любовь. В открытых источниках нет информации о том, являются ли Кристиан и Сабрина мужем и женой, но, есть ощущение, что они – самые близкие друг другу люди.

Мы привыкли видеть, что у современных футболистов почти все жёны – модели, который во многом похожи друг на друга. В этом плане Сабрина совершенно другая. Она невероятно скромна – об этом можно судить хотя бы потому, что у неё закрытые соцсети, а главный её стимул – семья. Кристиан и два малыша.

Эриксен в своих интервью подчеркивал, что семья занимает для него особое место. При этом датчанин не стремится к публичности своих семейных отношений: «Если честно, я вообще не могу тусоваться, мне больше нравится тихие вечера со своей любимой и моими детьми».

Сабрине хочется пожелать стойкости и спокойствия. Кажется, их любовь поле того дня станет ещё крепче.

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