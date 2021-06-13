Биджиев: «Дзюба всё равно хорошо выполнял свои функции»

Бывший главный тренер «Ротора» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение сборной России в стартовом матче на Евро-2020 от команды Бельгии со счётом 0:3.

- Конечно, результат разочаровал, но ещё до начала турнира было понятно, что определяющими для сборной России станут матчи с финнами и датчанами. А бельгийцы стоят особняком в нашей группе – этот состав давно играет вместе, и они не просто так занимают первое место в рейтинге ФИФА.

В связи с травмой Кудряшова Черчесов был вынужден перестроиться на схему с двумя центральными защитниками, хотя в подготовительном периоде наигрывалась расстановка с тремя. Матч начался довольно-таки неплохо, но, бельгийцы, занявшие выжидательную позицию, забили нелогичный гол.

Приведшая к этому голу ошибка Семёнова повлияла бы на любую команду, тем более в матче чемпионата Европы, когда соперник очень грозный. Ну а после второго гола стало совсем трудно изменить ход встречи. Не скажу, что наши бросили играть, но шансов переломить ситуацию они почти не имели.

Было ли в этом матче что-то положительное? То, что Дзюба в первом тайме выиграл большинство единоборств – он либо сохранял мяч, либо сбрасывал его партнёрам. Другое дело, что те не всегда успевали на подбор, но в целом Дзюба свои функции выполнял достаточно хорошо.

Мне кажется, в составе сборной России оказалось много оборонительных игроков. Из полузащитников только Головин в первую очередь был нацелен на атаку, а остальные скорее опорники. По такой игре пригодились бы хорошие дриблёры, которые умеют обыгрывать и создавать моменты, – те же Мостовой и Мирзов. Также не хватало опытных футболистов – в частности, Кудряшова.

Но не надо рвать волосы и сокрушаться, что всё плохо. Стоит отбросить эмоции и не поливать сборную грязью, а поддержать её. Ожидаю, что матч с финнами будет непростой. Они играют в три центральных защитника, как и бельгийцы, что для нас неудобно.