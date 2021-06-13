Капитан сборной Чехии пожелал здоровья Эриксену

Капитан сборной Чехии Владимир Дарида пожелал здоровья датскому полузащитнику Кристиану Эриксену.

«Прежде чем мы начнём нашу пресс-конференцию, я бы хотел пожелать скорейшего выздоровления Кристиану Эриксену от лица сборной Чехии», - приводит слова Дариды пресс-служба УЕФА.

Эриксен потерял сознание в матче против сборной Финляндии и был доставлен в больницу, на данный момент полузащитник «Интера» находится в стабильном состоянии.

Сборная Чехии начнёт турнир матчем против шотландцев, встреча состоится завтра, 14 июня, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.