Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Капитан сборной Чехии пожелал здоровья Эриксену

13 Июня 2021, 20:36,

Капитан сборной Чехии Владимир Дарида пожелал здоровья датскому полузащитнику Кристиану Эриксену.

«Прежде чем мы начнём нашу пресс-конференцию, я бы хотел пожелать скорейшего выздоровления Кристиану Эриксену от лица сборной Чехии», - приводит слова Дариды пресс-служба УЕФА.

Эриксен потерял сознание в матче против сборной Финляндии и был доставлен в больницу, на данный момент полузащитник «Интера» находится в стабильном состоянии.

Сборная Чехии начнёт турнир матчем против шотландцев, встреча состоится завтра, 14 июня, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Кристиан Эриксен, Владимир Дарида
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
​Жена футболиста сборной России Семёнова жёстко ответила критикам
​Жена футболиста сборной России Семёнова жёстко ответила критикам  
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели