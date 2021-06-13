Капитан сборной Чехии пожелал здоровья Эриксену

|
13 Июня 2021, 20:36,
|
|
Капитан сборной Чехии Владимир Дарида пожелал здоровья датскому полузащитнику Кристиану Эриксену.
«Прежде чем мы начнём нашу пресс-конференцию, я бы хотел пожелать скорейшего выздоровления Кристиану Эриксену от лица сборной Чехии», - приводит слова Дариды пресс-служба УЕФА.
Эриксен потерял сознание в матче против сборной Финляндии и был доставлен в больницу, на данный момент полузащитник «Интера» находится в стабильном состоянии.
Сборная Чехии начнёт турнир матчем против шотландцев, встреча состоится завтра, 14 июня, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Кристиан Эриксен, Владимир Дарида