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Далич: «Поздравляю Англию с победой, мы допустили одну досадную ошибку»

13 Июня 2021, 19:34,

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение от сборной Англии (0:1).

«Поздравляю Англию с победой. Это был трудный матч, очень жарко. Как мы и ожидали, нам пришлось обороняться в первые 20 минут. После этого мы контролировали игру, но допустили одну досадную ошибку. Мы семь дней разбирали их игру, но всё равно не справились. Соперник воспользовался свободным пространством и забил.

В атаке мы сыграли недостаточно хорошо, но сегодня нам противостояла сборная Англии – потрясающая команда. Большую часть времени игра была равной – это не может не радовать», - цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Хорватии, Златко Далич
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