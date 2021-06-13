Далич: «Поздравляю Англию с победой, мы допустили одну досадную ошибку»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение от сборной Англии (0:1).

«Поздравляю Англию с победой. Это был трудный матч, очень жарко. Как мы и ожидали, нам пришлось обороняться в первые 20 минут. После этого мы контролировали игру, но допустили одну досадную ошибку. Мы семь дней разбирали их игру, но всё равно не справились. Соперник воспользовался свободным пространством и забил.

В атаке мы сыграли недостаточно хорошо, но сегодня нам противостояла сборная Англии – потрясающая команда. Большую часть времени игра была равной – это не может не радовать», - цитирует Далича пресс-служба УЕФА.