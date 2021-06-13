Саутгейт: «Было очень жарко, но мы играли хорошо»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над сборной Хорватии (1:0).

«Приятно, что нам удалось подарить нашей стране и нашим болельщикам такой день. Футболисты здорово справились с важным матчем. Сегодня было очень жарко, но мы играли хорошо.

Да, были моменты, когда темп падал из-за погоды, но большую часть времени мы контролировали игру и не позволяли хорватам ничего создать.

Тактические заготовки? Мы оказывали давление на хорватских полузащитников, сегодня нам удалось это сделать. Все, кто вышел на поле, выступили хорошо», - цитирует Саутгейта BBC.

В следующем матче сборной Англии предстоит сыграть против сборной Шотландии.