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Мингс: «Я наслаждался каждой секундой»

13 Июня 2021, 18:26,

Защитник сборной Англии Тайрон Мингс поделился эмоциями от победы над сборной Хорватии (1:0).

«Сыграть за свою страну на крупном турнире – это мечта, я наслаждался каждой секундой.

Всё было настолько идеально, насколько это вообще возможно. Важно, что нам удалось хорошо начать турнир. Конечно, мы понимали, что соперник способен доставить нам проблем, у хорватов отличная команда. Здорово, что у нас была возможность сыграть при своих болельщиках, принеся им победу.

Жара? Да, тяжело играть в таких условиях, но мы нашли в себе силы играть активно весь матч. Отличный день», - цитирует Мингса BBC.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Англии, Тайрон Мингс
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