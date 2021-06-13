Мингс: «Я наслаждался каждой секундой»

Защитник сборной Англии Тайрон Мингс поделился эмоциями от победы над сборной Хорватии (1:0).

«Сыграть за свою страну на крупном турнире – это мечта, я наслаждался каждой секундой.

Всё было настолько идеально, насколько это вообще возможно. Важно, что нам удалось хорошо начать турнир. Конечно, мы понимали, что соперник способен доставить нам проблем, у хорватов отличная команда. Здорово, что у нас была возможность сыграть при своих болельщиках, принеся им победу.

Жара? Да, тяжело играть в таких условиях, но мы нашли в себе силы играть активно весь матч. Отличный день», - цитирует Мингса BBC.