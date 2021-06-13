Стерлинг: «Всегда хотел отличиться на «Уэмбли» в большом матче»

Вингер сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал победу над сборной Хорватии (1:0) в первом туре группового этапа чемпионата Европы.

«Конечно, всегда приятно забивать. Я всегда говорил, что хотел бы отличиться на «Уэмбли», принимая участие в большом матче. Есть много разных причин, из-за которых мне не удавалось забить за клуб, но сейчас это не имеет никакого значения. Я нахожусь в сборной Англии и наслаждаюсь этим.

Здорово, что нам удалось победить, но впереди нас ждут не менее важные игры», - приводит слова Стерлинга BBC Sport.

Помимо Хорватии, в группу к Англии попали сборные Чехии и Шотландии.