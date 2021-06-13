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Лахиялов: «Надеюсь, покажем зубы против Финляндии и Дании, но с такой игрой нет шансов даже на третье место»

13 Июня 2021, 15:54,

Бывший нападающий грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (0:3) и дальнейшие перспективы отечественной национальной команды на чемпионате Европы.

- К сожалению, ни результата, ни игры сборная России в первом матче не показала. Видно, что нам ещё очень далеко до топ-уровня, мы пока не готовы конкурировать с лучшими сборными мира. Бельгия играла с большим запасом, несмотря на то, что была без ряда ключевых игроков. Наши уступили по всем статьям – и в обороне, и в атаке, и в средней линии. Чёткого плана и тренерской задумки у сборной России я не увидел. Возможно, этот план был спутан нелепым быстрым голом, пропущенным из-за ошибки Семёнова. Наверно, изначально был расчёт на то, чтобы обороняться и искать счастье на контратаках и стандартах. Дзюба за какие-то мячи цеплялся, но поддержки у него не было. Головин потерялся на поле, а остальные только тем и занимались, что бегали за игроками соперника, стремясь отбирать мячи, а контригры у наших совсем не было.

Для выхода из группы нужно выигрывать два оставшихся матча. На вторую строчку появился третий претендент – Финляндия. Хорошо, что она выиграла у Дании, потому как теперь сборная России по-другому будет на неё настраиваться. А то Финляндию до начала турнира записали в аутсайдеры и заранее стали прибавлять нашим три очка. Но матч против датчан показал, что финны тоже могут хорошо обороняться и даже атаковать, поэтому наша с ними игра простой не будет. Если ты не созидаешь и у тебя нет агрессии в атаке, тяжело добиваться результата. Надеюсь, против Финляндии и Дании мы покажем зубы, но чтобы набрать в этих матчах шесть очков, надо кардинально поменять игру. Потому что с такой игрой, как против Бельгии, нет шансов даже на третье место.

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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная России, евро-2020, Шамиль Лахиялов
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Комментарии (1)
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ингерман
13 Июня 2021, 16:04

ай молодца.. тока крем-корега не забудь.. )))

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