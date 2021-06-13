​Геничу выдали аккредитацию, но он не может работать в Баку

Известный комментатор Константин Генич оказался в числе тех представителей СМИ, которым Баку заблокировал получение аккредитации, необходимой для работы на чемпионате Европы. Вопрос был решён, о чём Генич сообщил посредством своей странички в Twitter. При этом на фотографии аккредитации можно заметить отсутствие Баку в перечне городов, где может работать комментатор.

Всё хорошо - когда хорошо заканчивается! pic.twitter.com/qMFpeZbR7q — Константин Генич (@GenichK) June 13, 2021

Как известно, Баку отказал Геничу в выдаче аккредитации из-за посещения комментатором Карабаха. Такие же проблемы возникали у Михаила Моссаковского и Нобеля Арустамяна.