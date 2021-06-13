​Геничу выдали аккредитацию, но он не может работать в Баку

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13 Июня 2021, 14:37,
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Известный комментатор Константин Генич оказался в числе тех представителей СМИ, которым Баку заблокировал получение аккредитации, необходимой для работы на чемпионате Европы. Вопрос был решён, о чём Генич сообщил посредством своей странички в Twitter. При этом на фотографии аккредитации можно заметить отсутствие Баку в перечне городов, где может работать комментатор.
Всё хорошо - когда хорошо заканчивается! pic.twitter.com/qMFpeZbR7q— Константин Генич (@GenichK) June 13, 2021
Как известно, Баку отказал Геничу в выдаче аккредитации из-за посещения комментатором Карабаха. Такие же проблемы возникали у Михаила Моссаковского и Нобеля Арустамяна.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Константин Генич