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​Геничу выдали аккредитацию, но он не может работать в Баку

13 Июня 2021, 14:37,

Известный комментатор Константин Генич оказался в числе тех представителей СМИ, которым Баку заблокировал получение аккредитации, необходимой для работы на чемпионате Европы. Вопрос был решён, о чём Генич сообщил посредством своей странички в Twitter. При этом на фотографии аккредитации можно заметить отсутствие Баку в перечне городов, где может работать комментатор.

 

Как известно, Баку отказал Геничу в выдаче аккредитации из-за посещения комментатором Карабаха. Такие же проблемы возникали у Михаила Моссаковского и Нобеля Арустамяна.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Константин Генич
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