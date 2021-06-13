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Россия ещё может выйти из группы Евро-2020: Что для этого нужно

13 Июня 2021, 12:30,

Стартовое поражение от сборной Бельгии для россиян вряд ли стало сюрпризом. Мало кто верил, что Россия сможет победить первую команду в рейтинге ФИФА. Впереди два матча против Финляндии и Дании, и там нужно побеждать хотя бы в одном. Рассказываем о том, что нужно России для выхода из группы.

С 2016-го года регламент чемпионатов Европы стал максимально лояльным для команд. Теперь в плей-офф выходят не только два первых места в группе, но и четыре сборные из шести, которые займут третьи места.

Как показывает пример прошлого Евро, для прохода в 1/8 финала практически гарантированно хватит четырех очков, а вот с тремя – далеко не факт.

Итак, если команды набирают одинаковое количество очков в группе, места определяются по следующим показателям:

  • по очным встречам;
  • разница мячей в очных встречах;
  • наибольшее количество голов в очных встречах;
  • общая разница забитых и пропущенных мячей;
  • наибольшее количество голов;
  • наибольшее количество побед;
  • рейтинг фэйр-плей;
  • место в рейтинге отборочного турнира.

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А как же сравниваются команды, которые займут третьи места в своих группах? Порядок важности критериев следующий:

  • количество очков;
  • разница забитых и пропущенных мячей;
  • количество забитых голов;
  • количество побед;
  • минимум дисциплинарных баллов (даются за жёлтые и красные карточки);
  • место в рейтинге отборочного турнира.

Как показывает практика, третье место – далеко не приговор. Достаточно посмотреть на сборную Португалии, которая стала третьей в группе и потом выиграла чемпионат Европы во Франции.

С высокой долей вероятности третьи места будут распределяться среди команд, которые наберут по три очка. А это значит, что нужно выигрывать свой матч максимально крупно.

Россию ждут игры против Финляндии и Дании. Формально финны кажутся слабее, но первый матч «суоми» доказал обратное. В любом случае, если Россия ни разу не сумеет победить, но занять третье место будет практически невозможно.

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Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
Теги: Сборная России, евро-2020, чемпионат европы 2020
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Комментарии (4)
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0
Ars1987
13 Июня 2021, 14:23
Только там выкладываться некому. Сброд один.
1
White_Shark
13 Июня 2021, 13:32
Мы с Бельгией получили очень полезный ценный урок. Если б мы случайно как-то по сказочному сценарию выиграли бы - даю 100% вероятность, что расслабили бы булки перед следующими играми. Не сомневаюсь, что и так мы можем слить оставшиеся игры, но так хоть надежды больше, что соберутся.
0
PoliticExpert
13 Июня 2021, 13:40

Урок, конечно, ценный и наверное даже полезный, но победа или даже ничья значительно увеличили бы шансы продолжить играть на турнире и дальше. А так придётся крепко сжать и зубы и булки и выложиться на 200% через немогу.

0
Bourgignon Alex
13 Июня 2021, 14:43

Кому там выкладываться? Сборищу мажоров-миллионеров? Они давно и на страну, и на болельщиков положили с прибором! И никому: не им, ни лысому тренеру-чабану ничего за это не будет!

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