Россия ещё может выйти из группы Евро-2020: Что для этого нужно

Стартовое поражение от сборной Бельгии для россиян вряд ли стало сюрпризом. Мало кто верил, что Россия сможет победить первую команду в рейтинге ФИФА. Впереди два матча против Финляндии и Дании, и там нужно побеждать хотя бы в одном. Рассказываем о том, что нужно России для выхода из группы.

С 2016-го года регламент чемпионатов Европы стал максимально лояльным для команд. Теперь в плей-офф выходят не только два первых места в группе, но и четыре сборные из шести, которые займут третьи места.

Как показывает пример прошлого Евро, для прохода в 1/8 финала практически гарантированно хватит четырех очков, а вот с тремя – далеко не факт.

Итак, если команды набирают одинаковое количество очков в группе, места определяются по следующим показателям:

по очным встречам;

разница мячей в очных встречах;

наибольшее количество голов в очных встречах;

общая разница забитых и пропущенных мячей;

наибольшее количество голов;

наибольшее количество побед;

рейтинг фэйр-плей;

место в рейтинге отборочного турнира.

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А как же сравниваются команды, которые займут третьи места в своих группах? Порядок важности критериев следующий:

количество очков;

разница забитых и пропущенных мячей;

количество забитых голов;

количество побед;

минимум дисциплинарных баллов (даются за жёлтые и красные карточки);

место в рейтинге отборочного турнира.

Как показывает практика, третье место – далеко не приговор. Достаточно посмотреть на сборную Португалии, которая стала третьей в группе и потом выиграла чемпионат Европы во Франции.

С высокой долей вероятности третьи места будут распределяться среди команд, которые наберут по три очка. А это значит, что нужно выигрывать свой матч максимально крупно.

Россию ждут игры против Финляндии и Дании. Формально финны кажутся слабее, но первый матч «суоми» доказал обратное. В любом случае, если Россия ни разу не сумеет победить, но занять третье место будет практически невозможно.