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​Эриксен отправил сообщение игрокам «Интера»

13 Июня 2021, 09:11,

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который потерял сознание во время матча чемпионата Европы, отправил сообщение одноклубникам. Об этом рассказал генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта.

«Могу сказать, что Эриксен отправил сообщение в наш внутренний чат», - рассказал Маротта RAI Sports.

«Может ли к этой ситуации быть причастен коронавирус? У Эриксена не было коронавируса, и он не был вакцинирован. Мы очень надеемся, что он сможет решить свои проблемы со здоровьем», - отметил представитель «Интера».

Датские СМИ сообщали о том, что Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. Информация пока не была подтверждена.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Сборная Дании, Кристиан Эриксен, Джузеппе Маротта
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Комментарии (1)
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1
Карыч Кар
13 Июня 2021, 09:16

Здоровья Кристиану!

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