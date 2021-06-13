​Эриксен отправил сообщение игрокам «Интера»

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13 Июня 2021, 09:11,
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Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который потерял сознание во время матча чемпионата Европы, отправил сообщение одноклубникам. Об этом рассказал генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта.
«Могу сказать, что Эриксен отправил сообщение в наш внутренний чат», - рассказал Маротта RAI Sports.
«Может ли к этой ситуации быть причастен коронавирус? У Эриксена не было коронавируса, и он не был вакцинирован. Мы очень надеемся, что он сможет решить свои проблемы со здоровьем», - отметил представитель «Интера».
Датские СМИ сообщали о том, что Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. Информация пока не была подтверждена.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, Сборная Дании, Кристиан Эриксен, Джузеппе Маротта
Здоровья Кристиану!