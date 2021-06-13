​Эриксен отправил сообщение игрокам «Интера»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который потерял сознание во время матча чемпионата Европы, отправил сообщение одноклубникам. Об этом рассказал генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта.

«Могу сказать, что Эриксен отправил сообщение в наш внутренний чат», - рассказал Маротта RAI Sports.

«Может ли к этой ситуации быть причастен коронавирус? У Эриксена не было коронавируса, и он не был вакцинирован. Мы очень надеемся, что он сможет решить свои проблемы со здоровьем», - отметил представитель «Интера».

Датские СМИ сообщали о том, что Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. Информация пока не была подтверждена.