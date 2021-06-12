​Доктор «Интера» прокомментировал ситуацию с Эриксеном

Кристиан Эриксен был госпитализирован после потери сознания в матче между сборными Дании и Финляндии. Местные СМИ писали, что футболист перенёс остановку сердца, и это вызывает вопросы к медикам, которые с ним работали.

Журналист Танкреди Палмери на своей страничке в Twitter рассказал о комментариях, которые в субботу вечером дал врач «Интера». Он заявил, что Эриксен не болел коронавирусом, и что у него не было каких-либо предрасположенностей к таким серьёзным проблемам. Кристиан всё время проходил все необходимые тесты.

Напомним, что Кристиан Эриксен перебрался в «Интер» в начале 2020 года.