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​Доктор «Интера» прокомментировал ситуацию с Эриксеном

12 Июня 2021, 23:29,

Кристиан Эриксен был госпитализирован после потери сознания в матче между сборными Дании и Финляндии. Местные СМИ писали, что футболист перенёс остановку сердца, и это вызывает вопросы к медикам, которые с ним работали.

Журналист Танкреди Палмери на своей страничке в Twitter рассказал о комментариях, которые в субботу вечером дал врач «Интера». Он заявил, что Эриксен не болел коронавирусом, и что у него не было каких-либо предрасположенностей к таким серьёзным проблемам. Кристиан всё время проходил все необходимые тесты.

Напомним, что Кристиан Эриксен перебрался в «Интер» в начале 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Сборная Дании, Кристиан Эриксен
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