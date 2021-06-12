​Сборная России потеряла Кузяева и пропустила второй гол

В субботу вечером путь на чемпионате Европы начинает сборная России. «Наши парни» сражаются со сборной Бельгии, возглавляющей рейтинг ФИФА. Уже на исходе получаса игрового времени Станиславу Черчесову пришлось делать вынужденную замену. После неудачного столкновения с соперником (Тимоти Кастань в итоге тоже был заменён) игру не смог продолжить полузащитник Далер Кузяев, хотя он рвался в бой даже с перемотанной головой. На поле в срочном порядке вышел Денис Черышев.

Вскоре после этого сборная России пропустила второй гол. В составе бельгийцев результативным ударом отметился Тома Мёнье.

Напомним, что первый гол сборной Бельгии на Евро-2020 забил Ромелу Лукаку. Он посвятил забитый мяч Кристиану Эриксену.