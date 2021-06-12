​Сборная России объявила состав на матч с Бельгией

В субботу вечером путь на чемпионате Европы начнёт сборная России. Команде Станислава Черчесова предстоит провести матч против фаворита группы В – сборной Бельгии. С первых минут в составе российской команды выйдут такие игроки:

Шунин, Фернандес, Семёнов, Джикия, Баринов, Жирков, Кузяев, Зобнин, Оздоев, Головин, Дзюба.

Стартовый свисток в Санкт-Петербурге футболисты услышать в десять часов вечера по московскому времени.

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