​Сборная России объявила состав на матч с Бельгией

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12 Июня 2021, 20:46,
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В субботу вечером путь на чемпионате Европы начнёт сборная России. Команде Станислава Черчесова предстоит провести матч против фаворита группы В – сборной Бельгии. С первых минут в составе российской команды выйдут такие игроки:
Шунин, Фернандес, Семёнов, Джикия, Баринов, Жирков, Кузяев, Зобнин, Оздоев, Головин, Дзюба.
Стартовый свисток в Санкт-Петербурге футболисты услышать в десять часов вечера по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Бельгии
По ходу поставим автобус у ворот 3-4-2-1 или 5-4-1, а контратаки не сильная сторона сборной России ещё тихоходным Дзюбой...