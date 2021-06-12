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​Сборная России объявила состав на матч с Бельгией

12 Июня 2021, 20:46,

В субботу вечером путь на чемпионате Европы начнёт сборная России. Команде Станислава Черчесова предстоит провести матч против фаворита группы В – сборной Бельгии. С первых минут в составе российской команды выйдут такие игроки:

Шунин, Фернандес, Семёнов, Джикия, Баринов, Жирков, Кузяев, Зобнин, Оздоев, Головин, Дзюба.

Стартовый свисток в Санкт-Петербурге футболисты услышать в десять часов вечера по московскому времени.

Не пропустите трансляцию игры Бельгия – Россия в текстовом формате.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Бельгии
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
12 Июня 2021, 21:27

По ходу поставим автобус у ворот 3-4-2-1 или 5-4-1, а контратаки не сильная сторона сборной России ещё тихоходным Дзюбой...

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