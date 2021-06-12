Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов

Чемпионат Европы-2020 стартовал, но пока что обсуждений всевозможных скандалов куда больше, чем самого футбола. Рассказываем о главных конфликтах первого дня Евро-2020.

БАКИНСКИЙ ДЕМАРШ

Главным возмутителем спокойствия среди всех стран-хозяек чемпионата Европы стал Азербайджан. А всё из-за Нагорного Карабаха.

Началось всё с того, что несколько дней назад азербайджанская федерация футбола отказала в аккредитации одному из ведущих журналистов «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну в посещении Евро-2020.

Этнический армянин, который побывал в Нагорном Карабахе – «комбо» для азербайджанских властей. Но ладно бы Нобелю запретили прилетать только в Баку – это ещё куда ни шло, но регламент УЕФА таков, что если один из городов-хозяев блокирует журналиста, то он автоматически не может работать на Евро и в других городах.

Шумиха началась знатная, дошло даже до Марии Захаровой, которой пришлось применять все рычаги российского МИДа, чтобы Арустамян всё-таки был аккредитован. Казалось бы, тема закрыта, но нет.

В первый день Евро ещё один журналист «Матч ТВ» Михаил Моссаковский прилетел в Азербайджан, там пограничники увидели в его паспорте армянский штамп и без объяснений причин развернули журналиста обратно в Москву.

Кроме того, в аккредитации отказали и Константину Геничу, который был в Нагорном Карабахе в 2009-м году.

Их бывший коллега Василий Уткин традиционно высказал резкий, но вполне себе понятный комментарий: «В общем, ясно, что Азербайджану, увы, рано участвовать в общеевропейских спортивных событиях. Это большая ошибка УЕФА. Два кейса взаимоисключающие: бан Нобеля на все матчи Евро и разворот Моссаковского. Надо взрослеть. А пока рано».

МИНУС НЕМЕЦКИЙ ЖУРНАЛИСТ

Вообще история с отказами в аккредитациях журналистов стала хедлайнером первого дня Евро. На сей раз, отличилась Россия.

Так, журналист немецкой телекомпании ARD Роберт Кемпе не получил аккредитацию от России. Сообщается, что в своё время Кемпе критиковал УЕФА за связь с «Газпромом», а также расследовал обстоятельства получения Россией и Катаром права на проведение чемпионата мира по футболу.

СКАНДАЛЬНАЯ ФОРМА

Когда сборная Украины презентовала форму с лозунгами «Слава Украине» и «Героям слава», было понятно, что это решение провокационное и скандальное. Российские представители от спорта до политики восприняли такой выбор украинцев как намеренную провокации и обратились в УЕФА.

Изначально УЕФА согласились с российскими претензиями, запретив Украине использовать на футболках фразу «Героям слава», так как она несет политически подтекст.

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Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что им удалось отстоять право нанести данную надпись, но при этом в УЕФА опровергли данную информацию, добавив, что специальный делегат будет проверять наличие этой фразы перед каждым матчем на всей экипировке украинской сборной.

Пока совершенно непонятно, чем это всё закончится.

СТОЯ ИЛИ НА КОЛЕНЯХ?

Ещё один камень преткновения Евро-2020 – это антирасистская кампания BLM. Если в Англии практически все игроки единодушно преклоняют колено перед матчами, то некоторые страны выступают категорически против. Известно, что сборная России не будет вставать на колено, но ещё жёстче выступили представители сборной Венгрии.

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На официальном сайте венгерской федерации футбола появилось сообщение о том, что сборная Венгрии борется со всеми формами проявления ненависти. Правила ФИФА и УЕФА не допускают проявления политизации на футбольном поле и стадионе, с чем венгры полностью согласны. Венгрия не выразит осуждение любой формы ненависти, если встанем на колено перед матчем. Поэтому они не сделают этого.

Кажется, что это Евро-2020 будет по-настоящему скандальным.