Россия не позволила немецкому журналисту получить аккредитацию на Евро-2020

Комментаторы «Матч ТВ» Нобель Арустамян, Михаил Моссаковский и Константин Генич были не последними журналистами, которые не получили аккредитацию на чемпионат Европы 2020. Все они получили запрет на посещение матчей из-за визита в Нагорный Карабах в нарушение законов Азербайджана.

А вот журналиста немецкой медиакомпании ARD Роберта Кемпе не пускают в Россию. Об этом сообщает DW. Отмечается, что Кемпе критиковал УЕФА за связь с «Газпромом», а также расследовал обстоятельства получения Россией и Катаром права на проведение чемпионата мира по футболу. Союз журналистов Германии надеется, что Кемпе все же получит аккредитацию.

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