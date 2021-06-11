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Россия не позволила немецкому журналисту получить аккредитацию на Евро-2020

11 Июня 2021, 23:28,

Комментаторы «Матч ТВ» Нобель Арустамян, Михаил Моссаковский и Константин Генич были не последними журналистами, которые не получили аккредитацию на чемпионат Европы 2020. Все они получили запрет на посещение матчей из-за визита в Нагорный Карабах в нарушение законов Азербайджана.

А вот журналиста немецкой медиакомпании ARD Роберта Кемпе не пускают в Россию. Об этом сообщает DW. Отмечается, что Кемпе критиковал УЕФА за связь с «Газпромом», а также расследовал обстоятельства получения Россией и Катаром права на проведение чемпионата мира по футболу. Союз журналистов Германии надеется, что Кемпе все же получит аккредитацию.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Роберт Кемпе
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Комментарии (1)
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0
Ando Loco
11 Июня 2021, 23:48

Да уж, спорт сам по себе - это соревнования политики и политиков.

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