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Азербайджан заблокировал получение Геничем аккредитации на Евро-2020

11 Июня 2021, 22:15,

У комментаторов «Матч ТВ» большие проблемы с аккредитациями на матчи чемпионата Европы по футболу. Нобелю Арустамяну с трудом удалось получить допуск на игры турнира, но пострадали и другие его коллеги. Михаила Моссаковского развернули обратно в аэропорту Баку. Также стало известно о том, что в день старта Евро в аккредитации отказали другому комментатору - Константину Геничу.

- Видимо, история с Нобелем так их задела, что, посмотрев еще раз список аккредитованных журналистов от «Матч ТВ», они вспомнили, что в 2009 году я тоже приезжал в Карабах, - написал Генич в «Телеграме».

Также комментатор добавил, что получил звонок из Азербайджана с вопросом по визиту В Карабах в 2009 году, и спустя пять минут пришло письмо от УЕФА с отказом в аккредитации.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Константин Генич
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Комментарии (1)
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11 Июня 2021, 22:34

Дебилы, не иначе

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