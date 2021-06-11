Азербайджан заблокировал получение Геничем аккредитации на Евро-2020

У комментаторов «Матч ТВ» большие проблемы с аккредитациями на матчи чемпионата Европы по футболу. Нобелю Арустамяну с трудом удалось получить допуск на игры турнира, но пострадали и другие его коллеги. Михаила Моссаковского развернули обратно в аэропорту Баку. Также стало известно о том, что в день старта Евро в аккредитации отказали другому комментатору - Константину Геничу.

- Видимо, история с Нобелем так их задела, что, посмотрев еще раз список аккредитованных журналистов от «Матч ТВ», они вспомнили, что в 2009 году я тоже приезжал в Карабах, - написал Генич в «Телеграме».

Также комментатор добавил, что получил звонок из Азербайджана с вопросом по визиту В Карабах в 2009 году, и спустя пять минут пришло письмо от УЕФА с отказом в аккредитации.