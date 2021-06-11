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Конов - УЕФА: «Ребята, вы определитесь, это ваш турнир или вы мимо проходили»

11 Июня 2021, 21:29,

Журналист Василий Конов резко отреагировал на последние события  накануне старта Евро-2020, а также непонятную реакцию европейского футбольного союза.

- Ребята, вы определитесь, это ваш турнир или вы мимо проходили? Вы с футболом и политикой или ваш футбол вне политики? Или вам все равно? Это ваш имидж, ваша репутация, - написал Конов в своем телеграмм-канале.

Журналист обвинил УЕФА в «трусливой позиции» в ситуациях с запретами азербайджанской стороны на посещение матчей журналистам, и не только Нобелю Арустамяну и Михаилу Моссаковскому, но и другим. Также у Конова вопросы к УЕФА по форме сборной Украины.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Василий Конов
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