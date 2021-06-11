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Всё что ни делается – к лучшему: Новая жена де Брёйне против изменщицы, ушедшей к Куртуа

11 Июня 2021, 18:50,

Любовный треугольник в сборной Бельгии стал известен всему миру, когда Кевин де Брёйне едва не перестал выступать за национальную команду. А всё из-за Каролин Лиен. Де Брёйне встречался с ней несколько лет, но она решила, что ей больше по душе Тибо Куртуа. Сейчас же у Кевина счастливый брак с Мишель де Брёйне.

В 2014-м году в своей автобиографии Кевин де Брёйне написал, что не мог простить измену ни Каролин, ни Тибо Куртуа. Сама же Каролин призналась, что на самом деле во всём виноват сам Кевин, который ранее, с её слов, изменил ей.

Сам же де Брёйне такую версию отрицает. Самое интересное, что Каролин Лиен вскоре рассталась и с Тибо Куртуа.

 






В 2014-м после болезненного расставания с Каролин Кевин де Брёйне познакомился с Мишель Лакруа. Уже через пару лет у них родился сын Мэйсон, а в 2017-м они поженились. Сейчас же они воспитывают двух ребятишек и счастливы в браке.

 







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Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
Теги: Кевин де Брёйне, девушки Евро-2020, Мишель де Брёйне
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Комментарии (3)
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0
Карыч Кар
11 Июня 2021, 20:25

Зачем это здесь?

0
Bub
11 Июня 2021, 19:33

Меня всегда интересовало - их на одной фабрике штампуют, просто разные модели? :О)
Эт не зависть, чистой воды интерес :)

0
ARTUR
11 Июня 2021, 19:30

вообще то он должен проставится носатому что увел у него ту шмару , потому что Мишель очень миленькая .

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