В Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения на период Евро-2020

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11 Июня 2021, 08:24,
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В период проведения Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут действовать новые ограничительные правила из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Как заявили в администрации города, на период турнира число посетителей мероприятий, которые будут организованы в помещениях, не может превышать трех тысяч человек. Что касается проведения мероприятий на открытом воздухе, то на них обязаны соблюдать требования регламента, установленного Комитетом по культуре.
Чемпионат Европы стартует сегодня, 11 июня. В матче-открытии сборная Италии встретится с командой Турции.
Сборная России начнет свой путь поединком с Бельгией. Игра состоится в субботу, 12 июня.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: евро-2020