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В Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения на период Евро-2020

11 Июня 2021, 08:24,

В период проведения Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут действовать новые ограничительные правила из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как заявили в администрации города, на период турнира число посетителей мероприятий, которые будут организованы в помещениях, не может превышать трех тысяч человек. Что касается проведения мероприятий на открытом воздухе, то на них обязаны соблюдать требования регламента, установленного Комитетом по культуре.

Чемпионат Европы стартует сегодня, 11 июня. В матче-открытии сборная Италии встретится с командой Турции.

Сборная России начнет свой путь поединком с Бельгией. Игра состоится в субботу, 12 июня.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: евро-2020
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