Футболистов сборной Испании вакцинируют в пятницу утром

Министерство здравоохранения Испании и футбольная федерация в четверг достигли соглашения о вакцинации сборной Испании утром в пятницу. Согласно данным Diario AS, футболисты, тренерский штаб и персонал будут привиты от коронавируса в 10 часов по местному времени на военной базе в Лас-Росасе. Для тех, кто был вакцинирован первой дозой, предусмотрен препарат от «Пфайзер», для всех других - «Янссен», который вводится один раз. Примечательно, что в Испании не рекомендуют прививать вакциной «Янссен» людей возраста футболистов, поэтому медицинский штаб сборной берет на себя всю ответственность.

В пятницу будет 5 дней с момента заболевания коронавирусом Серхио Бускетса. Спустя два дня испанцам играть против Швеции.

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