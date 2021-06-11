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Балерина из Бильбао: Кто украл сердце Эмерика Лапорта?

11 Июня 2021, 00:30,

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт в 27 лет впервые поедет на крупный международный турнир как игрок национальной сборной. После безуспешных попыток заиграть за основную сборную Франции он принял решение стать гражданином Испании. Той страны, где он стал профессионалом и встретил свою любовь.

Эмерик Лапорт с 2018 года выступает за «Манчестер Сити», тогда же он стал встречаться с красоткой Сарой Ботьелло – балериной из Бильбао.

Первый год отношений Сара и Эмерик жили на две страны – она не хотела переезжать в Англию, однако после она всё-таки приняла дождливый Манчестер.

В Испании Ботьелло была балериной, а также постановщицей танцевальных шоу, но, судя по его инстаграму, в последние год она завязала с творческой деятельностью.

Впрочем, слова тут не нужны – достаточно просто посмотреть на фото Сары, и вопросы отпадут.

 










 

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Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
Теги: Эмерик Лапорт, девушки Евро-2020, Сара Ботьелло
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