Пресс-секретарь Путина отреагировал на решение УЕФА по форме сборной Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на решение УЕФА по экипировке сборной Украины на Евро-2020.

«Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики», - передает слова Пескова ТАСС.

Напомним, что организация обязала украинскую строну убрать с футболки надпись «Героям слава». В УЕФА считают, что этот слоган имеет политический подтекст.

Ранее решение по форме сборной Украины высказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что спорт - это не поле боя. Захарова призвала украинскую сторону проявлять героизм в рамках спортивного мероприятия.

Чемпионат Европы стартует в пятницу, 11 июня.

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