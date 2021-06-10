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Пресс-секретарь Путина отреагировал на решение УЕФА по форме сборной Украины

10 Июня 2021, 13:55,

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на решение УЕФА по экипировке сборной Украины на Евро-2020.

«Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики», - передает слова Пескова ТАСС.

Напомним, что организация обязала украинскую строну убрать с футболки надпись «Героям слава». В УЕФА считают, что этот слоган имеет политический подтекст.

Ранее решение по форме сборной Украины высказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что спорт - это не поле боя. Захарова призвала украинскую сторону проявлять героизм в рамках спортивного мероприятия.

Чемпионат Европы стартует в пятницу, 11 июня.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины, Дмитрий Песков
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Комментарии (3)
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2
crocodile
10 Июня 2021, 14:28

дык дело жеш в том, что спорт никогда не был внепалитеки, Ершик.
и сборная СССР, чьи действия целиком и полностью планировались цавецкой гэбней, тому подтверждение. с кравававым Пиночетом в футбол не играем. зато с Аргентинской хунтой, угандошившей тысячи народу - сыгранем и не раз!
и поставоньки взаимовыгодные провернем внефутбольные.
вот и чичас - "хунта на Украине!", а в Бирме - "уважаемые партнеры". отакой уот многахадовочьный и комбинационный фудбол у вас.
шах и б..ть.

1
ILLNAT
10 Июня 2021, 14:55

Ага,Олимпиады 80 и 84 особливо были вне политики.)

0
crocodile
10 Июня 2021, 15:05

самые наивнеполитикические)

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