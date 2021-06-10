Захарова - сборной Украины: «Становитесь спортивными героями, и будет вам слава»

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на вердикт УЕФА по экипировке сборной Украины на чемпионат Европы-2020. Было принято решение убрать с формы команды слоган «Героям слава». В УЕФА посчитали, что эта надпись несет политический посыл.

«Спорт - не поле боя. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так следует прославлять родину», - гласит сообщение Захаровой в «Телеграме».

Чемпионат Европы стартует в пятницу, 11 июня. В матче-открытии турнира встретятся сборные Италии и Турции. Встреча пройдет в Риме и начнется в 22:00 по московскому времени.

Что касается сборной Украины, то «жёлто-синие» сыграют на групповом этапе с Голландией, Австрией и Северной Македонией.

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