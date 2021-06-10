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Захарова - сборной Украины: «Становитесь спортивными героями, и будет вам слава»

10 Июня 2021, 13:32,

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на вердикт УЕФА по экипировке сборной Украины на чемпионат Европы-2020. Было принято решение убрать с формы команды слоган «Героям слава». В УЕФА посчитали, что эта надпись несет политический посыл.

«Спорт - не поле боя. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так следует прославлять родину», - гласит сообщение Захаровой в «Телеграме».

Чемпионат Европы стартует в пятницу, 11 июня. В матче-открытии турнира встретятся сборные Италии и Турции. Встреча пройдет в Риме и начнется в 22:00 по московскому времени.

Что касается сборной Украины, то «жёлто-синие» сыграют на групповом этапе с Голландией, Австрией и Северной Македонией.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины, Мария Захарова
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Комментарии (2)
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4
jUMPER
10 Июня 2021, 14:37

Маруся права!!!

2
crocodile
10 Июня 2021, 13:49

токмо Маньку и слушать, особливо как она наденет платьюшко в цветочек и хлопнет балтийского коктейля.

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