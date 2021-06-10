Геркус - о форме сборной Украины: «Ни героев, ни славы»

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10 Июня 2021, 12:25,
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Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал решение УЕФА в отношении экипировки сборной Украины на чемпионат Европы-2020. Организация обязала национальную команду убрать с формы слоган «Героям слава».
«Вот так всегда с нашими шебутными соседями: ни героев, ни славы», - гласит сообщение функционера в «Телеграме».
По мнению УЕФА, слоган несет явный политический смысл, поэтому его размещение на форме недопустимо.
На континентальном турнире сборная Украины попали в один квартет с Голландией, Северной Македонией и Австрией. Подопечные Андрея Шевченко стартуют на Евро поединком против голландцев.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Украины, Илья Геркус
Молодец Илья! А вы ниже отписавшиеся зализали своим ненаглядным кураторам так, что они бедолаги на горшок ходить не могут, все испражнения у них через рот.
што за наследник дидовой славы?
Хорошо хоть он про распятого мальчика не ляпнул.)
почитал одно из его интервью. феерический дурачок, но импонирует тем, что зализывает это так, что только брызги летят.
"– Я ничего не допускаю, не пропагандирую и не говорю: «Давайте вернем царя-батюшку». Сейчас у нас хорошо. Просто могло бы быть еще лучше."
Дык лучше чем сейчас разве может быть?) И царь-батюшка вроде как есть.)
нализка просто яростная)
Таких сейчас лизунов много) Один Газзаев чего стоит-а ведь был хорошим тренером...