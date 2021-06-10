Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Геркус - о форме сборной Украины: «Ни героев, ни славы»

10 Июня 2021, 12:25,

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал решение УЕФА в отношении экипировки сборной Украины на чемпионат Европы-2020. Организация обязала национальную команду убрать с формы слоган «Героям слава».

«Вот так всегда с нашими шебутными соседями: ни героев, ни славы», - гласит сообщение функционера в «Телеграме».

По мнению УЕФА, слоган несет явный политический смысл, поэтому его размещение на форме недопустимо.

На континентальном турнире сборная Украины попали в один квартет с Голландией, Северной Македонией и Австрией. Подопечные Андрея Шевченко стартуют на Евро поединком против голландцев.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины, Илья Геркус
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (7)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Djin Green
10 Июня 2021, 15:16

Молодец Илья! А вы ниже отписавшиеся зализали своим ненаглядным кураторам так, что они бедолаги на горшок ходить не могут, все испражнения у них через рот.

2
crocodile
10 Июня 2021, 13:26

што за наследник дидовой славы?

1
ILLNAT
10 Июня 2021, 13:48

Хорошо хоть он про распятого мальчика не ляпнул.)

1
crocodile
10 Июня 2021, 14:03

почитал одно из его интервью. феерический дурачок, но импонирует тем, что зализывает это так, что только брызги летят.
"– Я ничего не допускаю, не пропагандирую и не говорю: «Давайте вернем царя-батюшку». Сейчас у нас хорошо. Просто могло бы быть еще лучше."

1
ILLNAT
10 Июня 2021, 14:23

Дык лучше чем сейчас разве может быть?) И царь-батюшка вроде как есть.)

2
crocodile
10 Июня 2021, 14:29

нализка просто яростная)

0
ILLNAT
10 Июня 2021, 14:53

Таких сейчас лизунов много) Один Газзаев чего стоит-а ведь был хорошим тренером...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России  
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма  
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков