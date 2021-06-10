Геркус - о форме сборной Украины: «Ни героев, ни славы»

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал решение УЕФА в отношении экипировки сборной Украины на чемпионат Европы-2020. Организация обязала национальную команду убрать с формы слоган «Героям слава».

«Вот так всегда с нашими шебутными соседями: ни героев, ни славы», - гласит сообщение функционера в «Телеграме».

По мнению УЕФА, слоган несет явный политический смысл, поэтому его размещение на форме недопустимо.

На континентальном турнире сборная Украины попали в один квартет с Голландией, Северной Македонией и Австрией. Подопечные Андрея Шевченко стартуют на Евро поединком против голландцев.

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