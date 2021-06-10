УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  

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10 Июня 2021, 12:18,
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В УЕФА детально рассмотрели новую игровую форму сборной Украины, в которой команда собирается выступить на чемпионате Европы-2020, после обращения РФС.
Как сообщает издание «Спорт-экспресс», организация потребовала от «жёлто-синих» убрать с экипировки слоган «Героям слава».
Напомним, что на новой форме сборной Украины изображен силуэт страны, который включает в себя Крым. Полуостров входит в состав РФ с 2014 года.
На чемпионате Европы подопечные Андрея Шевченко попали в одну группу с командами Голландии, Северной Македонии и Австрии. Первый матч украинцы проведут против «оранжевых».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Украины, УЕФА
салдатик, про савецкия богатства тебе не зюганка часом под беретку напукал?
может он те ишшо рассказывал, как синюю курицу с боем добывал и ловко уходил от погони на жыгуле (который конечно же скопировали все автопромы мира)?
кто кого возвел в божество тоже конечно видно лучче всего из России - с пенька у помойного бака, на котором ты помолился за поправки.
живи в ентом шапито и грибов наживи.
токмо точного размера).
Да уж прославили, некогда богатую республику СССР превратили в одну из Африканских стран. Бандерлогов вознесли в своё божество. Нашли чем гордиться и славить. А некоторые свидомые пытаются здесь еще и ерничать. Геть к своим зеленым клоунам.
слоган этот из разряда "не можешь быть, умей казаться"...))) эх... уёфа не дала сбыться мечте...)))
за что не возьмутся...всё превращается в тлен...)))
как скален, но на грабли)
Естественно. Это ж полный идиотизм. Они их не в футбол отправляют играть а как будто на войну )))))))))))))))))))))())
угу, ишшо скажи как детей в юнармию
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Украинцы с ихнимы нравами чуток перебрали, а братья европейцы показили им где их место за столом...
Миша, ужо гейропейцы показили кое-кому за ихнянные нравы, что у них будет за это на столе.
Но ничо, в кармане таракан и кукиш (от сглаза) - значит усе не так уж плохо на севодняшний день!
Хм,а Крым чё не обязали убрать?
Неужто он не наш???
А заодно - Луну с флага Турции, и Солнце - с флага Японии. :-) Пусть малюют что угодно, хоть Атлантиду и Млечный Путь. Турция до сих пор выпускает карты для внутреннего пользования не только с Крымом в составе, но и с территориями Балкан, Украины, Кубани и Кавказа. А в Армении наверняка множество атрибутики со священной горой Арарат, которая уже 100 лет находится на территории Турции. Да и Испания упорно на своих картах уже более 300 лет Гибралтар включает. Чем больше занимаются ерундой, тем меньше гибнет людей.
нацизм в Европе запрещен!
Получается РФС занимается банальным стукачеством.)
глас народный снизу показывает, как мало сейчас нужно для того чтобы вновь восстать скален.
не урони сала, так бы и продолжал ползать на всех четырех.
что касается слогана, то наблюдается печальная ирония... потому что именно Уефа в этом случае поможет сделать его более популярным.
Зато подростки хоть историю своей собственной страны узнают. 95 % молодежи, кричащей "Слава Украине", понятия не имеет что означает этот лозунг, когда был создан и кем использовался. НИ ОДИН из этих подростков, кому я задавал вопрос, не смог ответить. И искренне удивлялись, когда читали хотя бы в википедии. Для многих это было настоящим шоком, особенно для потомков победителей нацизма, тем более, после разговора с родителями и бабушками-дедушками.
не в ту дверь, товарищ политработник.
я не доктор).
А кто ты, Алексей? Ну, помимо всех этих кривляний и ерничанья) Я, конечно, понимаю, что у нас Мордор и голодомор, что мы тут - ватники и кацапы - только и делаем, что впитываем политинформацию от соловьевых и киселевых, лижем ботинки вождю и не имеем головы на плечах. То ли дело вы - продвинутые, развитые, современные. Ну, если все и впрямь так, то продвиньте и научите нас, отсталых, что делать и камо грядеши.
Чем больше шума,тем больше популярности)))
Да и футболки старого образца(которые с славой) вообще могут стать бестселлером.)
Сало уронили
а где была украинская армия когда РФ забирала себе Крым ?? каким героям слава ??
А она там и осталась))) в Крыму)))
Лучше поздно, чем никогда. Смогли-таки разобраться в собственных правилах и героизации нацистов и их пособников.
товарищ Сталин сотрупничал с Алоизычем так, шо тока дымъ стоял коромыслом).
товарищ Сталин шо, не герой?
или как?
Пора Украине с турнира сниматься в знак протеста)
ждем когда Федун громогласно заявит об этом подвиге...))) Окраина в его сердце...)))