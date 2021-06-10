УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  

В УЕФА детально рассмотрели новую игровую форму сборной Украины, в которой команда собирается выступить на чемпионате Европы-2020, после обращения РФС.

Как сообщает издание «Спорт-экспресс», организация потребовала от «жёлто-синих» убрать с экипировки слоган «Героям слава».

Напомним, что на новой форме сборной Украины изображен силуэт страны, который включает в себя Крым. Полуостров входит в состав РФ с 2014 года.

На чемпионате Европы подопечные Андрея Шевченко попали в одну группу с командами Голландии, Северной Македонии и Австрии. Первый матч украинцы проведут против «оранжевых».

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру