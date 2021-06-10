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УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020

10 Июня 2021, 12:18,

В УЕФА детально рассмотрели новую игровую форму сборной Украины, в которой команда собирается выступить на чемпионате Европы-2020, после обращения РФС.

Как сообщает издание «Спорт-экспресс», организация потребовала от «жёлто-синих» убрать с экипировки слоган «Героям слава».

Напомним, что на новой форме сборной Украины изображен силуэт страны, который включает в себя Крым. Полуостров входит в состав РФ с 2014 года.

На чемпионате Европы подопечные Андрея Шевченко попали в одну группу с командами Голландии, Северной Македонии и Австрии. Первый матч украинцы проведут против «оранжевых».

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины, УЕФА
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Комментарии (28)
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0
crocodile
10 Июня 2021, 15:17

салдатик, про савецкия богатства тебе не зюганка часом под беретку напукал?
может он те ишшо рассказывал, как синюю курицу с боем добывал и ловко уходил от погони на жыгуле (который конечно же скопировали все автопромы мира)?
кто кого возвел в божество тоже конечно видно лучче всего из России - с пенька у помойного бака, на котором ты помолился за поправки.
живи в ентом шапито и грибов наживи.
токмо точного размера).

2
Djin Green
10 Июня 2021, 15:08

Да уж прославили, некогда богатую республику СССР превратили в одну из Африканских стран. Бандерлогов вознесли в своё божество. Нашли чем гордиться и славить. А некоторые свидомые пытаются здесь еще и ерничать. Геть к своим зеленым клоунам.

4
jUMPER
10 Июня 2021, 14:35

слоган этот из разряда "не можешь быть, умей казаться"...))) эх... уёфа не дала сбыться мечте...)))
за что не возьмутся...всё превращается в тлен...)))

1
crocodile
10 Июня 2021, 15:01

как скален, но на грабли)

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5
kos34rus
10 Июня 2021, 14:32

Естественно. Это ж полный идиотизм. Они их не в футбол отправляют играть а как будто на войну )))))))))))))))))))))())

1
crocodile
10 Июня 2021, 15:00

угу, ишшо скажи как детей в юнармию
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2
Misha_diablo_football
10 Июня 2021, 13:29

Украинцы с ихнимы нравами чуток перебрали, а братья европейцы показили им где их место за столом...

0
crocodile
10 Июня 2021, 14:09

Миша, ужо гейропейцы показили кое-кому за ихнянные нравы, что у них будет за это на столе.
Но ничо, в кармане таракан и кукиш (от сглаза) - значит усе не так уж плохо на севодняшний день!

1
Милка
10 Июня 2021, 13:24

Хм,а Крым чё не обязали убрать?
Неужто он не наш???

3
sedon
10 Июня 2021, 13:48

А заодно - Луну с флага Турции, и Солнце - с флага Японии. :-) Пусть малюют что угодно, хоть Атлантиду и Млечный Путь. Турция до сих пор выпускает карты для внутреннего пользования не только с Крымом в составе, но и с территориями Балкан, Украины, Кубани и Кавказа. А в Армении наверняка множество атрибутики со священной горой Арарат, которая уже 100 лет находится на территории Турции. Да и Испания упорно на своих картах уже более 300 лет Гибралтар включает. Чем больше занимаются ерундой, тем меньше гибнет людей.

2
Bettega
10 Июня 2021, 13:22

нацизм в Европе запрещен!

2
ILLNAT
10 Июня 2021, 13:21

Получается РФС занимается банальным стукачеством.)

2
crocodile
10 Июня 2021, 13:19

глас народный снизу показывает, как мало сейчас нужно для того чтобы вновь восстать скален.
не урони сала, так бы и продолжал ползать на всех четырех.
что касается слогана, то наблюдается печальная ирония... потому что именно Уефа в этом случае поможет сделать его более популярным.

3
sedon
10 Июня 2021, 14:06

Зато подростки хоть историю своей собственной страны узнают. 95 % молодежи, кричащей "Слава Украине", понятия не имеет что означает этот лозунг, когда был создан и кем использовался. НИ ОДИН из этих подростков, кому я задавал вопрос, не смог ответить. И искренне удивлялись, когда читали хотя бы в википедии. Для многих это было настоящим шоком, особенно для потомков победителей нацизма, тем более, после разговора с родителями и бабушками-дедушками.

0
crocodile
10 Июня 2021, 14:17

не в ту дверь, товарищ политработник.
я не доктор).

0
CELTIC FROST
10 Июня 2021, 15:17

А кто ты, Алексей? Ну, помимо всех этих кривляний и ерничанья) Я, конечно, понимаю, что у нас Мордор и голодомор, что мы тут - ватники и кацапы - только и делаем, что впитываем политинформацию от соловьевых и киселевых, лижем ботинки вождю и не имеем головы на плечах. То ли дело вы - продвинутые, развитые, современные. Ну, если все и впрямь так, то продвиньте и научите нас, отсталых, что делать и камо грядеши.

1
Милка
10 Июня 2021, 13:26

Чем больше шума,тем больше популярности)))

2
ILLNAT
10 Июня 2021, 13:23

Да и футболки старого образца(которые с славой) вообще могут стать бестселлером.)

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0
FORZAYOU
10 Июня 2021, 12:59

Сало уронили

0
Роман Мамедов
10 Июня 2021, 12:56

а где была украинская армия когда РФ забирала себе Крым ?? каким героям слава ??

1
Милка
10 Июня 2021, 13:23

А она там и осталась))) в Крыму)))

1
sedon
10 Июня 2021, 12:48

Лучше поздно, чем никогда. Смогли-таки разобраться в собственных правилах и героизации нацистов и их пособников.

0
crocodile
10 Июня 2021, 14:58

товарищ Сталин сотрупничал с Алоизычем так, шо тока дымъ стоял коромыслом).
товарищ Сталин шо, не герой?
или как?

3
Spirit
10 Июня 2021, 12:26

Пора Украине с турнира сниматься в знак протеста)

3
jUMPER
10 Июня 2021, 14:29

ждем когда Федун громогласно заявит об этом подвиге...))) Окраина в его сердце...)))

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