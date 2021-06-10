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Гаджиев: «Матч с Бельгией будет более конкурентным, чем против Испании»

10 Июня 2021, 11:16,

Экс-наставник «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев высказался о стартовом матче сборной России на чемпионате Европы-2020. В первом туре подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Бельгии.

В интервью RT специалист заявил, что этот поединок будет более конкурентным, чем против Испании на домашнем чемпионате мира-2018. Тренер напомнил, что в последней очной встрече с бельгийцами именно россияне владели мячом, а соперники забивали лишь после контратак.

Встреча между сборными России и Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Гаджи Гаджиев
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