Гаджиев: «Матч с Бельгией будет более конкурентным, чем против Испании»

Экс-наставник «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев высказался о стартовом матче сборной России на чемпионате Европы-2020. В первом туре подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Бельгии.

В интервью RT специалист заявил, что этот поединок будет более конкурентным, чем против Испании на домашнем чемпионате мира-2018. Тренер напомнил, что в последней очной встрече с бельгийцами именно россияне владели мячом, а соперники забивали лишь после контратак.

Встреча между сборными России и Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.